Man meegesleurd aan auto van motordieven Foto: Shutterstock

ASSENDELFT - Een 41-jarige man uit Assendelft is gisteravond rond 20.30 beroofd van zijn motor. De man had via het internet een afspraak met potentiële kopers van de motor gemaakt, maar die twee mannen bleken kwade bedoelingen te hebben.

De dieven kwamen om een proefrit te maken op de motor, maar de verkoper vertrouwde het niet helemaal. Hij is daarom achter de motor aangereden, waarna hij zag dat die een paar straten verderop in een aanhanger werd geladen. De verkoper liet het hier niet bij zitten en probeerde de auto te stoppen. Aanhanger

De man is aan de auto gaan hangen, maar moest na een tijdje wel loslaten. Bij de val raakte hij gewond, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. De potentiële kopers zijn er vandoor gegaan in een zwarte auto, mét de motor erachter. De politie zoekt nog naar tips voor de zaak.