Werkzaamheden aan Burgervlotbrug uitgesteld door vastliggend schip

SCHAGEN - De werkzaamheden aan de defecte Burgervlotbrug in Schagen die begin deze week zouden starten, worden met een paar dagen uitgesteld. Het schip dat de nieuwe onderdelen voor de brug zou brengen, ligt vast bij Den Oever door opgestuwd ijs.

De brug, die een belangrijke verbinding is tussen het oostelijk en westelijk deel van Burgervlotbrug, is al sinds september dicht na een aanvaring. Afgelopen maandag zouden de werkzaamheden in eerste instantie starten, maar dat lukte dus niet door de vorst van afgelopen week. De provincie stelt als doel om 9 april de werkzaamheden afgerond te hebben en de brug weer te openen voor al het verkeer.

Lees ook: Burgervlotbrug gaat eindelijk op de schop

Tijdens herstelwerkzaamheden worden stalen remmingswerken geplaatst. Dit moet voorkomen dat de brug bij een eventuele volgende aanvaring opnieuw kapot gaat.