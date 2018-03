Amsterdams-Chileense topcrimineel binnen twee maanden uitgeleverd

AMSTERDAM - AMTERDAM (AT5) De 44-jarige uit Chili afkomstige Richard R., alias Rico de Chileen, zal binnen twee maanden worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft het hoorgerechtshof in de Chileense hoofdstad Santiago beslist.

Het Amsterdamse Openbaar Ministerie (OM) had de Chileense autoriteiten gevraagd om R. aan te houden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en het voorbereiden van internationale drugshandel. Hij werd in oktober vorig jaar in een parkeergarage in Santiago aangehouden.

Chilieense media beschuldigen Rico ook van betrokkenheid bij twee liquidaties in de Amsterdamse 'Mocro War', maar die zijn volgens het OM geen onderdeel van de beschuldiging. Hij werd gisteren aangehouden in de parkeergarage van een hotel in Santiago.

De rechtbank in Santiago besliste in januari al dat R. aan Nederland mocht worden uitgeleverd. Het hooggerechtshof heeft de uitlevering deze week bevestigd. De uitlevering is daarmee definitief.