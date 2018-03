Deel dit artikel:











Mooiste melkkoeien pronken tijdens Wintershow Middenmeer Foto: NH/ Matthijs Gemmink

MIDDENMEER - In de manege van de Wieringermeerruiters stonden vanmorgen vroeg al tachtig melkkoeien klaar om gekeurd te worden voor de Wintershow rundveetentoonstelling. Alleen de mooiste dieren uit de regio mogen meedoen. Voor melkveehouder Willem Bakker uit Nieuwe Niedorp is het de veertigste keer dat hij mee doet. Zijn kampioen Marijtje is ook weer mee.

"Ze heeft 88.000 liter melk gegeven. De gemiddelde leeftijd zit op 4,8 jaar. Ze is al 8. Er is ook een duurzaamheidsprijs vandaag. Ik dacht: 'dat zou wel eens wat voor Marijtje kunnen zijn'." Na veertig jaar stopt Bakker er mee. Hij is zijn bedrijf aan het afbouwen en zonder koeien valt er ook niks meer te keuren: "Maar ik blijft wel betrokken hoor bij de organisatie en ik ga helpen waar ik kan." Nieuwe generatie

De veehouder heeft vanmorgen een groep jonge, enthousiaste boeren om zich heen. "De jongeren hebben soms meer interesse in een nieuwe trekker dan in een mooie koe. Maar als ik vanmorgen het enthousiasme hier weer zie onder de jeugd, dat is het mooie van zo'n keuring. Ook om te organiseren. Het komt wel eens traag op gang met de aanmeldingen van de deelnemers maar toch. Als zo'n dag er dan weer is dan is het toch een pracht!"