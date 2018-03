Hoornse Samir Bashara over 'veeleisend' wethouderschap: "Je neemt continu belangrijke beslissingen"

HOORN - De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en dus wordt er in de lokale politiek weer volop door wethouders gediscussieerd en overleg gepleegd. Maar hoe ziet een normale werkweek van een wethouder er eigenlijk uit en wat is zijn taak binnen de politiek? NH Nieuws zocht het uit en ging een dagje langs bij Samir Bashara van de gemeente Hoorn.

"Gemiddeld kom ik aan de zestig uur per week uit. Soms meer, soms minder. Maar minder dan vijftig uur komt eigenlijk bijna nooit voor", vertelt Bashara. "Tijdens mijn werkweek ben ik continu aan het besturen, want een wethouder is een bestuurlijke functie. Je neemt dus aan de lopende band beslissingen." Het gaat dan volgens de Hoornse wethouder niet om wat hij vandaag eens op zijn brood gaat eten, maar om de echt belangrijke beslissingen die voor de regio relevant zijn.

De agenda van de wethouder is zeven dagen per week ingericht. Hij heeft dus weinig vrije tijd. "Alles gaat altijd maar door. Ik denk dat ik in één week wel anderhalf tot twee fulltime banen werk", vertelt Bashara met een glimlach.

Veeleisend

Het wethouderschap gaat Bashara dan ook niet zijn hele werkende leven volhouden. "Je doet dit een periode in je leven. Dat is heel boeiend en je leert er ook veel van. Echter is het veeleisend."