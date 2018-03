Baanwielrenners Alkmaar krijgen schone derny

ALKMAAR - Het Regionaal Trainings Centrum Baanwielrennen heeft een elektrische derny gekregen van de gemeente Alkmaar.

Sportwethouder Pieter Dijkman overhandigde de elektrische derny tijdens een training op de Alkmaarse wielerbaan. Het plan ontstond na een motie waarin het college werd gevraagd om het binnenklimaat in het Sportpaleis te verbeteren. De wielerbaan had alleen een ouderwetse derny met verbrandingsmotor. Een elektrische derny is niet alleen veel schoner, maar maakt ook minder herrie.

Baantrainer Herman Schenk van RTC Alkmaar is blij: "Een derny is onmisbaar voor een goede baantraining. Een derny kan er voor zorgen dat er tempo gereden kan worden, wat ongelooflijk belangrijk is voor een tijdrit op de baan en op de weg. Deze nieuwe derny kan helpen meer snelheid in de benen te krijgen en naar een hogere maximale snelheid te komen.”