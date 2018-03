Onrust rondom stort giftige grond Rijsenhout: "Zorgen om gezondheid van mijn kinderen"

RIJSENHOUT - Er is grote onrust ontstaan rondom de vervuilde grond die vanaf volgende week bij Rijsenhout wordt gestort. Bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid en willen duidelijkheid van Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer.

"Ik maak mij zorgen om de gezondheid van mijn drie kleine kinderen", zegt Gerben van der Knaap ongerust, die met zijn gezin naast het terrein woont. "Het zijn kankerverwekkende stoffen. Dat moet niet kunnen."

Het gaat om 50.000 kubieke meter grond die volgende week van Schiphol-Oost naar het terrein bij Aalsmeerderbrug en Rijsenhout wordt gebracht. De grond is vervuild met de giftige stoffen PFOS en PFOA en wordt afgegraven vanwege de HOV-lijn die er moet komen.

Grond was al vervuild

Volgens de Provincie Noord-Holland, van wie de grond is, zijn de aangetroffen concentraties laag en leveren ze geen gevaar op voor de omgeving. De grond wordt bij Rijsenhout gestort, omdat de grond hier al vervuild is met PFOS. Dit gebeurt volgens de PFOS-richtlijnen die door gemeente Haarlemmermeer werden opgesteld. Landelijke richtlijnen zijn er niet rondom het verplaatsen van deze giftige stoffen.

Zorgen

Dat er al PFOS in de betreffende grond zit, wisten de bewoners niet. "Hoe vervuild ís de grond hier al?", vraagt Monique Damen van de dorpsraad zich af. "PFOS en PFOA zijn in verband gebracht met kanker en hormoonstoornissen. Het breekt niet af in de natuur en dus ook niet in je lichaam."



Schaapsherder Paul Bos maakt zich zorgen over de gezondheid van zijn kudde, die op vijftig meter van de grond graast. "Mijn schapen hebben het water hier gedronken de afgelopen jaren, heeft hier vervuiling in gezeten? En voor de toekomst: wat doet dit met de gezondheid van mijn kudde?"

Lage concentraties

Een woordvoerder van de Provincie Noord-Holland laat weten dat de zorgen van de burgers niet nodig zijn. Ook in de bestaande grond zijn de concentraties laag. De grond uit het HOV Schiphol-Oost project wordt op het terrein aangebracht als bodemverbeterende leeflaag. Het terrein zal in de toekomst ontwikkeld worden als bedrijventerrein.



Toch zijn bewoners niet gerustgesteld: "Nee, ik heb nog veel vragen. Dit stelt niet gerust", zegt Monique Damen van de dorpsraad. "Er zijn veel partijen die hier belangen hebben. Een busbaan die er moet komen, werkzaamheden die stil worden gelegd. Wij zouden graag zien dat de burger weer aan tafel komt te zitten dat ook zijn belang gediend wordt."



Daarbij wijst ze ook naar gemeente Haarlemmermeer, die beter zou moeten informeren. Morgen vindt er in de gemeenteraad van Haarlemmermeer een besloten spoedvergadering plaats.