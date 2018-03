Brandweer pompt zinkende woonboot leeg in Loosdrecht

LOOSDRECHT - De brandweer probeert momenteel een zinkende woonboot te redden aan de Veendijk in Loosdrecht. De boot wordt leeggepompt.

Er was iemand aanwezig bij de woonboot op het moment dat de hulpdiensten aankwamen. Het is niet duidelijk of het gaat om een bewoner van de boot. Er zit momenteel niemand meer in, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De woonboot ligt al voor de helft onder water. Het is niet duidelijk hoeveel schade de woning al heeft opgelopen. Hoe het komt dat de woonboot aan het zinken is, is ook nog onbekend.