Motie Mendes #9: Flyeren, flyeren, en nog eens flyeren

BEVERWIJK - Hoe werkt het politieke systeem nu precies en wat kan er beter? NH Nieuws daagde de betrokken burger Mendes Stengs (42) uit om zelf de politiek in te gaan. Meermalen stootte hij zijn neus toen hij de leefbaarheid in zijn buurt wilde aanpakken. Is hij in staat om de politiek van binnenuit te verbeteren? Tijdens zijn zoektocht volgen wij hem op de voet in Motie Mendes.

Mendes' politieke ambities zijn alleen maar groter geworden. En nu de verkiezingen dichterbij komen, wordt het tijd om te gaan flyeren. "Ik heb er wel een uur of vijftien opzitten, maar ik vind het 't wel waard. Je hebt leuke gesprekken." Terwijl Mendes druk verder flyert, heb ik een afspraak met Raimond Bos. Hij weet als geen ander hoe de politieke partijen er op dit moment voorstaan. "Je merkt toch dat Beverwijk hangt aan het landelijke, ondanks de opkomst van lokale partijen. Een paar jaar geleden had Democraten Beverwijk bijna een derde zetel, lag echt aan een paar stemmen!" Boerenbedrijven

Mendes struint ook de boerenbedrijven af, om te flyeren. "Die horen er ook bij", lacht hij. "Het beloven is natuurlijk één ding, maar het waarmaken daar ga je toch voor", vertelt een vrouw. "Ik denk dat Mendes dat wel kan." "Ik denk dat Mendes iemand is die het geluid op de straat opvangt en dat kan vertalen", vertelt Raimond. "Misschien gaat hij wel de raad in, en dan hoop ik dat 'ie het vier jaar volhoudt." Volg meer over Motie Mendes en ander politiek nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen via nhkiest.nl en in ons wekelijkse NH Kiest Magazine, dat elke dinsdag om 17.10 uur wordt uitgezonden. Heb jij bijvoorbeeld een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl