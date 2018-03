Dieven rijden met gestolen auto tegen pui aan

HILVERSUM - Een auto is tegen de pui van massagesalon aangereden op de Kleine Drift in Hilversum. Het gebeurde dinsdagnacht rond 02.30 uur. Een vrouw die boven de salon woont heeft vier mensen uit de auto zien springen.

Een harde klap maakte de vrouw wakker, die vervolgens vanuit haar raam een auto weg zag rijden. Onder het rijden sprongen vier personen uit de auto die weggerend zijn via de Pelikaanstraat, richting de Sint-Josephskerk. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand op de Minckelersstraat.

Woninginbraak

Het betreft een auto die eerder was gestolen bij een woninginbraak in Laren. Getuigen hebben toen al gezien dat er vier jongens in de auto zaten. Wie deze jongens waren, en of ze dezelfde figuren zijn als degenen die de vrouw uit de auto heeft zien springen is niet bekend.

Er is veel schade bij de massagesalon. De ramen en de deuren zijn allemaal kapot. De politie is nog bezig met een onderzoek en roept actief op naar getuigen of camerabeelden.