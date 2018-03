Tata Steel maakt zich zorgen om importheffingen

IJMUIDEN - Staalreus Tata Steel maakt zich zorgen over de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump wil doorvoeren. Volgens de leiding van de Europese divisie van Tata, waar ook de productielocatie in IJmuiden onder valt, zijn ,,passende maatregelen" nodig om een negatief effect voor de Europese markt te voorkomen.

De importheffingen op staal en aluminium werden vorige week aangekondigd. Ze stuiten zowel binnen als buiten de VS op veel verzet. Vooral de vrees voor een handelsoorlog voert de boventoon. Handelspartners als Europa, China en buurland Canada zinspelen op tegenmaatregelen.

Commercieel directeur Henrik Adam van Tata Steel Europe, dat op het punt staat te fuseren met het Duitse ThyssenKrupp, wordt de Europese markt mogelijk gedwongen om staal op te nemen dat eigenlijk was bedoeld voor de Amerikaanse markt. Hij benadrukte verder dat de VS een belangrijke handelspartner zijn. Tata Steel Europe slijt daar jaarlijks voor een half miljard euro aan.

Onderhandelingen over behoud banen

Onderhandelingen tussen FNV Tata Steel en de directie van het staalbedrijf gisteren zijn volgens de vakbond op niets uitgelopen. FNV Tata hoopte duidelijkheid te krijgen over het behoud van 1.000 banen na de fusie met ThyssenKrupp. Ook hoopte de vakbond meer helderheid te krijgen over het verlengen van het werkgelegenheidspact tot 2028. "Volstrekt onduidelijk blijft wat nu precies is afgesproken tussen ThyssenKrupp en Tata Steel India over de verdeling van de aangekondigde afbouw van 4.000 arbeidsplaatsen in de nieuwe joint venture", schrijft FNV Tata.

De directie heeft herhaald dat er gedwongen ontslagen zullen vallen in Nederland na de fusie. Dit zou gelden voor alle vestigingen van Tata in Nederland.

De volgende onderhandelingen zouden volgens de FNV "cruciaal" zijn. "De directie zal duidelijkheid moeten geven over de mogelijke afbouw van arbeidsplaatsen en nu eindelijk stappen moeten zetten over de verlenging van het werkgelegenheidspact."