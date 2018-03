Matthew uit het niets mishandeld door groep jongeren op station Hoorn: "Ik heb mezelf moeten redden"

HOORN - "Ik wil dat mensen in Hoorn op hun hoede zijn", dat is de boodschap van de 24-jarige Matthew Bremer uit Grootebroek. Hij werd vorige week vanuit het niets door een groep jongeren getrapt en geslagen toen hij zijn trein wilde pakken. "Als de klap harder was geweest, was ik aan één kant blind geweest."

Matthew doet zijn verhaal omdat hij het geweld in en rond Hoorn meer dan zat is. De incidenten volgen elkaar in rap tempo op en sinds vorige week woensdag kan de 24-jarige Grootebroeker daar over meepraten. "Ik had net een sollicitatie gehad in Hoorn en zou nog even een peukje gaan roken met een vriendin", beschrijft hij de situatie. "Net voordat ik wilde inchecken werd ik van achteren aangevallen door een groepje van vier á vijf jongens. Ze begonnen me te trappen en te slaan."

Met veel moeite weet hij de jongens af te schudden, maar hij komt verre van ongehavend uit de strijd. "Ik ben flink geraakt en ik zie momenteel wazig. De dokter gaf aan dat als de klap harder was geweest, dat ik dan aan één kant blind zou zijn." Vandaag hoort Matthew of hij blijvende schade overhoudt aan de klappen.

Hoofd onder het bloed

Na de geweldsexplosie werd hij opgevangen door een conductrice. Opvallend genoeg schoot niemand in de trein zelf hem te hulp. "Terwijl mijn hoofd onder het bloed zat", zegt Matthew nog steeds vol verbazing. "Het is absurd, die halve trein zat vol, iedereen keek me aan, maar ik heb mezelf moeten redden."

Een week na de mishandeling heeft Matthew nog steeds niets van de politie gehoord. "Tot op de dag van vandaag is er nog niemand opgepakt", zegt hij met het voornemen om vandaag maar weer te bellen met de politie. De daders waren volgens hem in de leeftijd van 15 tot 17 jaar.