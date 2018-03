Nog steeds onduidelijkheid over massaontslag bij Tata Steel

IJMUIDEN - Onderhandelingen tussen FNV Tata Steel en de directie van het staalbedrijf gisteren zijn volgens de vakbond uitgelopen op niets. FNV Tata hoopte duidelijkheid te krijgen over het behoud van 1.000 banen na de fusie met ThyssenKrupp.

Ook hoopte de vakbond meer helderheid te krijgen over het verlengen van het werkgelegenheidspact tot 2028. "Volstrekt onduidelijk blijft wat nu precies is afgesproken tussen ThyssenKrupp en Tata Steel India over de verdeling van de aangekondigde afbouw van 4.000 arbeidsplaatsen in de nieuwe joint venture", schrijft FNV Tata in een brief.

Volgens de directie zullen er geen gedwongen ontslagen vallen in Nederland na de fusie. Dit zou gelden voor alle vestigingen van Tata in Nederland.

De volgende onderhandelingen vinden plaats op 15 maart. Die zouden volgens FNV Tata "cruciaal" zijn. "De directie zal duidelijkheid moeten geven over de mogelijke afbouw van arbeidsplaatsen en nu eindelijk stappen moeten zetten over de verlenging van het werkgelegenheidspact."