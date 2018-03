Griepepidemie houdt huis in Noord-Holland: beddentekort in deze ziekenhuizen

NOORD-HOLLAND - Door de aanhoudende griepepidemie liggen veel spoedeisende hulpen (SEH) in Noord-Holland helemaal vol. Zelfs zo vol, dat de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar gisteren besloot een groot aantal van de geplande operaties te schrappen vanwege een gebrek aan beschikbare bedden. Ook op de omliggende ziekenhuizen kunnen de patiënten maar moeilijk terecht.

Zo ook in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het ziekenhuis heeft om de druk op de SEH te verlichten twintig procent van de geplande operaties geschrapt. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor nieuwe patiënten. "Wij voelen ook de druk die het Noordwest Ziekenhuisgroep voelt. Het ziekenhuis heeft alle zeilen bijgezet om de spoedeisende hulp niet te hoeven sluiten voor nieuwe patiënten die acute zorg nodig hebben", aldus een woordvoerder van het Beverwijkse ziekenhuis.

Situatie Alkmaar ongewijzigd

In het Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar blijft de situatie vandaag nog ongewijzigd. Dat betekent dat er vandaag opnieuw zeven geplande operaties worden geschrapt om de overvolle SEH open te kunnen houden. "Door een situatie waarbij er veel patiënten zijn en veel medewerkers, zoals artsen en verpleegkundigen, zelf ook ziek zijn, kunnen we niet alle geplande operaties uitvoeren. We hebben ze dus moeten afbellen en worden op een later moment geopereerd", vertelde een woordvoerder van het ziekenhuis.

In het Waterlandziekenhuis in Purmerend zijn problemen op de klinieken. Op dit moment is daar een opnamestop van kracht, want er is een tekort aan bedden. Patiënten die in het ziekenhuis liggen omdat ze al langer ziek zijn en daarbovenop griep krijgen, worden overgeplaatst naar het Westfriesgasthuis in Hoorn.

Wil je weten hoe de situatie in andere ziekenhuizen in Noord-Holland is? Bekijk hieronder een overzicht:

De ziekenhuizen waar ze problemen ondervinden zijn rood gemarkeerd. De groene ziekenhuizen ondervinden geen hinder en de blauwe icoontjes staan voor ziekenhuizen waar NH Nieuws nog geen reactie van heeft ontvangen.