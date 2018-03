Grote klok in voortuin Leefbaar Diemen-partijleider trekt bekijks

DIEMEN - In de voortuin van Leefbaar Diemen-lijsttrekker Jan Sikking ligt sinds gistermiddag een grote klok. De klok wordt in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen 'een dezer dagen' aangesloten.

"De klok is afkomstig van een slachthuis in Den Haag dat is gesloopt. De gedachte hierachter is dat de minuten dan zullen gaan wegtikken voor de de landelijke partijen", zegt Sikking tegen DiemerNieuws.

Met de actie hoopt de lijsstrekker door inwoners van Diemen opgemerkt te worden. Volgens DiemerNieuws trekt de klok veel bekijks.