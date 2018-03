Woningbouw Amsterdam Noord ligt nagenoeg stil

NOORD-HOLLAND - De woningbouw in Amsterdam-Noord ligt nagenoeg stil. Vier van de vijf kavels waar al gebouwd had moeten worden blijven voorlopig leeg. Dat zegt Annique Guyaux van de gemeente Amsterdam tegen het programma Bouw Woon en Leef.

De bouwmarkt is momenteel overspannen en daardoor is het lastig om aan goed personeel te komen en de prijzen van bouwmaterialen rijzen de pan uit. Dat is een bron van zorg voor de bouwbedrijven. De bouwbedrijven zitten met een ruime orderportefeuille die zijn ze bijna niet kunnen behappen.

Geen goede business case

Volgens Guyaux stijgen de kosten van het bouwen maar de opbrengsten van de projecten stijgen niet mee. Meer opbrengsten zijn ook niet mogelijk omdat de huren van sociale woningbouw zijn gemaximaliseerd. “Dus om te bouwen kost meer geld maar uiteindelijk levert het niet meer op. Dan heb je geen goede business case. Daarom staan er nu een aantal kavels on hold en zijn de ontwikkelaars aan het kijken hoe ze hier uit kunnen komen,” aldus Guyaux.

De gemeente hoopt niet dat de uiteindelijke uitkomst is dat de sociale huursector bij deze projecten er niet komt.