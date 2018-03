De Peiling: Posters zoenende mannen SuitSupply vernield

NOORD-HOLLAND - In verschillende steden zijn bus- en tramhokjes met advertenties van SuitSupply vernield of beklad. Op de reclameposters van het mannenmodemerk staan twee zoenende mannen.

Vernielingen

Op Twitter worden foto’s gedeeld van de vernielingen. In Vlaardingen is bij een tramhalte een zwaar voorwerp tegen de poster aangegooid. Ter hoogte van de hoofden van de zoenende mannen zit een krater in het glas. Bij een andere halte is een kruis van tape over de twee hoofden heen geplakt. In de Utrechtse wijk Overvecht is de ruit van een abri ingeslagen en de poster aan flarden gescheurd. Ook in Amsterdam en Groningen roepen de posters vernielzucht op.



Reactie SuitSupply

De directeur van SuitSupply Fokke de Jong zegt in Trouw dat hij inmiddels zo'n dertig meldingen heeft gekregen van vernielde posters en dat er bij het bedrijf negatieve reacties op de reclamecampagne binnen komen. 'Onze campagnes gaan altijd over aantrekkingskracht tussen mensen. Deze gaat over die tussen mannen. Blijkbaar zijn we daar nog niet zo aan gewend als we denken.' De Jong wil wel graag benadrukken dat er ook duizenden positieve reacties zijn gekomen. Het modemerk zegt zijn strategie niet aan te passen naar aanleiding van de vernielingen.

Prima of niet?

Wat vind jij van deze postercampagne. Denk je dat Suitsupply stiekem heel blij is met de ophef die ze hebben veroorzaakt omdat er nu veel gratis publiciteit is voor hun herenmode? Wat zeggen die vernielingen over de homo-acceptatie in Nederland? We horen graag hoe jij daar over denkt!

De Peiling is de hele dag online en bij NH Nieuws op tv. Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl