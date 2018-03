Deel dit artikel:











Familie start inzamelingsactie voor boeren na verwoestende brand: "Een nachtmerrie" Foto: Inter Visual Studio/JD Shoots

ZWAAGDIJK - Het was een flinke klap voor de twee jonge boeren Jacques (22) en Rory (26) van Berkel uit Zwaagdijk. Na een grote brand in hun boerderij zaterdagavond verloren ze 30 koeien. De familie van de boeren is een inzamelingsactie gestart om hen te steunen.

"Als jonge boer komt er zoveel op je pad, maar je bedrijf in vlammen op zien gaan. Een nachtmerrie!", zegt een van de boeren op Geef.nl. Ze hadden hun bedrijf drie jaar geleden opgestart. Lees ook: Brand in stal Zwaagdijk-Oost onder controle, zeker 23 dieren dood Alle 80 koeien konden die avond in veiligheid worden gebracht, maar 30 moesten ingeslapen worden omdat ze teveel rook hadden ingeademd. "Onze eigen kalfjes en koeien met zoveel liefde en zorg grootgebracht. Afschuwelijk en geen woorden voor." Een trekker en een voermengwagen waren niet verzekerd tegen brand. De voertuigen zouden volgens de boeren essentieel zijn om het bedrijf draaiende te kunnen houden. Lees ook: Menselijke keten leidt 85 koeien uit brandende stal in Zwaagdijk Er is echter hoop voor de boeren, want binnen een dag haalde de familie al bijna 12.000 euro op voor de twee nieuwe voertuigen. "We zijn erg verbaasd en blij dat we zo snel al bijna de helft van het streefbedrag hebben opgehaald", zegt een van de zussen tegen NH Nieuws. Wie de boeren zelf ook een handje wil helpen, kan doneren via deze website.