Man vraagt agent 'datingwebsite' uit verklaring te halen: "Anders wordt m'n vriendin boos"

AMSTERDAM - Een handhaver van de verkeersveiligheid in Amsterdam kreeg gisteren een opvallend verzoek toen hij iemand op de bon slingerde die zijn mobiele telefoon gebruikte in het verkeer. De overtreder zat achter het stuur toen hij op een datingwebsite zat te kijken.

Het leverde hem een boete op van 239 euro, maar dat was lang niet zijn grootste zorg. "Dat ik op een datingwebsite zat te kijken hoeft niet in mijn verklaring hoor. Zet er maar bij dat ik zat te appen, anders wordt m'n vriendin boos!", was het vriendelijke verzoek van de man richting de agent.

De politieman kon vermoedelijk wel lachen om het verzoek, want hij deelde het vervolgens zelf op Twitter.