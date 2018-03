Forse toename investering in hotels

AMSTERDAM - De hoofdstad van ons land blijft het populairst om te investeren in de hotelbranche. Een van de redenen om te investeren is de toename van het toerisme. Dat constateert de internationale vastgoedadviseur Savills.

Savills signaleert een forse toename van de investeringen in hotelvastgoed in Nederland. In totaal trokken beleggers 1,8 miljard euro uit, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De toename van het toerisme is een van de belangrijkste oorzaken.

In 2017 werden 28,5 miljoen hotelovernachtingen geboekt. De helft hiervan betrof buitenlandse gasten. Het grootste deel kwam uit andere Europese landen als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Maar ook steeg het aantal toeristen uit opkomende landen als China, India en Brazilië.

Amsterdam populair

Terwijl Amsterdam veruit de populairste stad is, blijft Rotterdam nummer twee en is de groei in Utrecht en Maastricht het hoogst. Gepaard met het groeiend aantal overnachtingen gaat de groei in het aantal hotels door. Een groot deel van de investeringen komt van buitenlandse investeerders. Duitse en Chinese spannen de kroon volgens het rapport.