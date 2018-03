'Van der Sar moet andere functie krijgen binnen Ajax'

AMSTERDAM - Veel Ajacieden zouden een andere functie willen voor algemeen directeur Edwin van der Sar. Dat meldt De Telegraaf.

Een deel van het bestuur van Ajax vindt dat Van der Sar moet stoppen als algemeen directeur. "Er zou een oplossing moeten komen waar alle partijen gelukkig van worden", zegt een van de Ajacieden tegen de krant.

Van der Sar zou bepaalde taken als algemeen directeur niet prettig vinden, zoals het aansturen van werknemers en communiceren met aandeelhouders. "Ik denk dat Edwin diep in zijn hart ongelukkig is in zijn huidige functie."

Erelid Arie van Os liet gisteren al aan De Telegraaf weten dat de algemeen directeur moet opstappen. "De titel is verspeeld en er is geen progressie."