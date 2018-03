Politie zoekt naar tips over 'puzzellijk' uit 2005

AMSTERDAM - (AT5) De politie wil opnieuw aandacht geven aan het 'puzzellijk', dat in 2005 werd gevonden in Amsterdam Noord, in de hoop zijn identiteit eindelijk te achterhalen. De zaak werd daarom vandaag behandeld in Opsporing Verzocht.

Twee vissers deden op 19 juni in 2005 een gruwelijke vondst in de Nieuwe Gouw: ze haalden het hoofd van een menselijk lichaam uit het water. Later werden ook nog andere lichaamsdelen van de man gevonden, wiens identiteit destijds niet is achterhaald.

Uit DNA-onderzoek zijn wel enkele kenmerken van de man naar voren gekomen. Zo zou hij donkerblond tot bruin haar hebben gehad en tussen de 30 en 40 jaar zijn geweest op het moment dat hij overleed. Ook zou hij volgens onderzoek voorouders moeten hebben die uit het Midden-Oosten komen.

Mogelijke bolletjesslikker

Het is nog onbekend waarom de man in Nederland was en hoe lang hij daar al verbleef. Wat de politie wel weet, is dat er cocaïne in het hersenweefsel van het slachtoffer zat. Hij zou daarom een bolletjesslikker kunnen zijn geweest.

De politie hoopt via internet eventuele nabestaanden in het buitenland te kunnen benaderen. Ook wordt er gezocht naar mensen die een link kunnen leggen tussen het bebloemde dekbedovertrek dat bij de lichaamsdelen werd gevonden en het slachtoffer of de dader(s).

Daarnaast probeert de politie nog steeds te achterhalen waar de lichaamsdelen in het water zijn achtergelaten. Vermoedelijk was dat in de buurt van ringweg A10.