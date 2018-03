Aantal autodiefstallen daalt, maar aantal opgeloste zaken ook

NOORD-HOLLAND - In 2017 zijn er weer minder auto's gestolen dan in de jaren daarvoor. Tussen 2010 en 2017 daalde het aantal autodiefstallen met 40 procent, terwijl er wel meer auto's bijkwamen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook diefstal uit auto's en van auto-onderdelen is sinds 2010 flink afgenomen, van 122.000 aangiften naar 65.000 in 2017.

Opgehelderde zaken

Er staat niet alleen maar goed nieuws in het rapport van het CBS; het aantal zaken dat de politie heeft opgehelderd is ook gedaald. Vond de politie in 2011 nog bij 11 procent van de diefstallen een verdachte, in 2016 was dat gedaald naar 6,5 procent. Het ophelderingspercentage van 2017 is 3 procent. Een reden voor dat grote verschil is dat er nog zaken uit 2017 lopen.

In Noord-Holland is de kans dat je auto wordt gestolen het grootst in Amsterdam. Daar werden meer dan 2,5 auto's per duizend inwoners gestolen.