Noodkreet woningcorporatie Hilversum: er wordt te weinig gebouwd

HILVERSUM - De Hilversumse woningcorporatie Het Gooi en Omstreken luidt de noodklok over de nieuwbouw van sociale huurwoningen in de gemeente. De corporatie vindt dat de gemeente Hilversum te weinig doet om de komende jaren het aantal sociale huurwoningen op peil te krijgen.

De woningnood in de stad is groot. Veel mensen moeten jaren wachten voor ze een sociale huurwoning kunnen betrekken.

Het probleem

De corporatie schrijft in een brief aan de gemeentebestuurders dat het genoeg geld heeft om in nieuwbouw te investeren en ook zou er genoeg plek zijn om de huizen neer te zetten.

Het probleem is volgens de briefschrijver dus duidelijk: "De oorzaak van het achterblijven van het aantal sociale huurwoningen komt omdat er geen keuze wordt gemaakt om voldoende sociaal te bouwen op de daarvoor geschikte locaties." Daarbij houdt de gemeente zich niet aan de afspraken, staat in de brief.

Als het aan de woningcorporatie ligt, worden er vooral veel nieuwe appartementen worden gebouwd voor kleine huishoudens.

Reactie gemeente

Wethouder Wonen, Willem van der Spek, laat weten het juist erg belangrijk te vinden dat het aantal huurwoningen op peil blijft. "Dat hebben we hard nodig in onze stad", zegt hij in een schriftelijke reactie. Volgens hem zijn de gemaakte afspraken met de verschillende corporaties juist wel nagekomen. "De bouwopgaven hebben we afgelopen jaar ruimschoots gehaald", stelt Van der Spek.

Volgens de wethouder speelt ook het verkopen van sociale huurwoningen een rol bij het op peil houden van de woningen. "Een jaar na het maken van de prestatieafspraken merken we het dat er een uitdaging in zit een evenwicht te vinden tussen de knoppen bouwen en verkopen." Toch heeft hij er vertrouwen in dat de gemeente er uit zal komen met de corporaties. "Wat mij betreft is het resultaat dat we er gezamenlijk in slagen de omvang van de sociale huurvoorraad op peil te houden", besluit de wethouder.