Rechtstreekse trein van Amsterdam naar China

AMSTERDAM - De eerste goederentrein naar China is vandaag vertrokken vanuit de haven van Amsterdam. Daarmee is de hoofdstad direct aangesloten op de nieuwe zijderoute, de handelsroute met het Verre Oosten.

De goederenspoorlijn is een initiatief van China dat ook over land een verbinding met Europa wil. Sinds 2013 heeft de Chinese overheid veel geld geïnvesteerd in nieuwe spoorlijnen. Omdat de treinen deels de historische route van de zijdehandelaren volgen wordt het 'de nieuwe zijderoute' genoemd.

Voor China is de route belangrijk omdat het extra mogelijkheden biedt voor de export naar Europa. Met name veel elektronica wordt via de continentale spoorlijnen naar het Westen vervoerd. Een container op de trein is vijf keer duurder dan op een schip maar wordt wel twee keer zo snel afgeleverd bij de klant.

Om spoorvervoer concurrerend te laten zijn is het noodzakelijk dat de treinen weer vol teruggaan naar het Verre Oosten. Vanuit de Amsterdamse haven worden onder meer babymelk en luxe huishoudelijke producten naar China geëxporteerd. Goederen uit China worden per schip verder vervoerd naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Boycot Rusland

Nederlandse tuinbouwproducten kunnen nog niet per spoor naar China gebracht worden. Dit komt door doordat de trein via Rusland rijdt en dit land Nederlandse groenten en fruit boycot. Maar er is hoop: later dit jaar komt er een route via de Balkan en Turkije naar China, waarmee de Russische boycot wordt omzeild.

De nieuwe spoorverbinding is een belangrijke aanvulling voor de haven van Amsterdam. De handelsstromen veranderen continu waarbij het Verre Oosten en de Balkan steeds belangrijker worden. Voor Amsterdam is het zaak mee te bewegen en te profiteren van de nieuwe verbindingen en mogelijkheden.