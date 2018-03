NH Factcheckers: Hebben ruim tweeduizend mensen in Hilversum een uitkering?

HET GOOI - HILVERSUM Raadslid Marleen Remmers van GroenLinks heeft in een interview haar zorgen geuit over de hoeveelheid mensen die in haar stad van een uitkering leven. Ze claimt dat 2.000 mensen een uitkering ontvangen, maar klopt dat wel? Wij zochten het uit.

Een uitkering is een geldelijke bijdrage die een persoon krijgt als iemand geen of weinig inkomen heeft. Uitkeringsinstanties zijn de overheid, het UWV of de gemeente. Hilversum maakt deel uit van de regio Gooi en Vechtstreek en de uiteindelijke doorstroom van een WW-uitkering naar de bijstand was in deze regio bij 290 mensen van toepassing. In Hilversum zelf waren dit 130 mensen.

Afhankelijk

De hoeveelheid bijstandsuitkeringen die verstrekt worden, ligt op 2.500, maar onder die bijstand vallen ook tijdelijke werklozen en arbeidsongeschikten. Uit cijfers van het CBS over 2017 blijkt dat 7.600 mensen in Hilversum afhankelijk zijn van geld van instanties. Deze cijfers komen niet overeen met de claim van Remmers.

Na contact met het raadslid geeft zij aan dat ze met een uitkering de 'bijstandsuitkering' bedoelde. Remmers zegt dat ze snapt hoe de uitspraak verwarring heeft kunnen veroorzaken. "7.600 mensen is een groot aantal. Ik heb er even over nagedacht en ik zei 2.000 mensen omdat zij een bijstandsuitkering krijgen van de gemeente – maar we hebben natuurlijk veel meer mensen in de gemeente Hilversum die ook een uitkering krijgen van bijvoorbeeld de UWV."

Zorgen

Ze maakt zich wel degelijk zorgen over het aantal mensen met een uitkering in Hilversum. "We willen echt dat iedereen met een laag inkomen gewoon mee kan doen in de maatschappij, maar daar heb je wel een fatsoenlijk inkomen voor nodig. Ik had het in een interview over het aantal van 2.000, omdat wij daar als gemeente over gaan."

Eindresultaat

Als ze had aangegeven dat het om bijstandsuitkeringen ging dan was hier geen misverstand over ontstaan, maar omdat haar aantallen niet overeenkomen met de cijfers die wij hebben gevonden, beoordelen we deze stelling als onwaar.