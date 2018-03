Deel dit artikel:











FIT! #1 | Maureen wordt afgebeuld in de sportschool Foto: NH Nieuws

WARMENHUIZEN - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfitt tot paardentherapie. In FIT! #1 wordt Maureen in de sportschool flink afgebeuld tijdens een lesje crossfit.

In Warmenhuizen heeft Stephan Bes in een voormalige fabriekshal een crossfit gelegenheid opgezet. "Een plek waar Rocky zich onmiddellijk op zijn plek zou voelen", aldus Maureen. "Het grappige is dat de groep waar ik vandaag mee mocht trainen helemaal niet bestond uit 'Rocky’s'. Overwegend vrouwelijke deelnemers, waarvan zelfs een zwangere dame. Daarnaast zowel wat gespierdere heren als wat rankere, duidelijk meer marathonloper types. "Ik ben redelijk fit maar kwam mezelf wel een beetje tegen deze sessie", aldus Maureen. "Na een korte workout moest ik anderhalve kilometer rennen, honderd sit ups, anderhalve kilometer rennen en weer honderd sit ups. Ik probeerde er nog onderuit te komen door te zeggen dat ik 'moest' vloggen, maar Stepan bood aan mijn camera even vast houden en te filmen… no excuses!!"