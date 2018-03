Elsje Scherjon: voor altijd in het collectief geheugen door De Fabeltjeskrant

AMSTERDAM - Actrice Elsje Scherjon heeft een indrukwekkende carrière. Ze speelde in talloze toneelstukken, televisieseries en films. En als stem van juffrouw Ooievaar uit De Fabeltjeskrant maakt ze deel uit van ons collectieve geheugen. Een portret van haar, in NH Iconen.

Biografie



Naam: Elsje Scherjon



Geboren: 29 juni 1938, Amstelveen



Beroep: Actrice (toneel, film, televisie) en stemactrice (o.a. De Fabeltjeskrant)

Elsje Scherjon speelde rollen in bekende speelfilms als 'Iris', 'Het meisje met het rode haar' en 'Een vrouw als Eva'. Op de televisie was ze te zien in series als 'Sil de Strandjutter', 'Ha, die Pa!' en 'Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen?'. Ook speelde ze in vele toneelstukken, waarvan ze 'Wilhelmina' de allerleukste vond. Hierin speelde ze de rol van freule Schimmelpenninck, een tegendraadse hofdame.

De lijst van rollen die Scherjon speelde is lang. "In mijn tijd had je altijd werk. Als je van de toneelschool afkwam was dat de garantie voor werk." Als stemactrice kreeg Scherjon grote faam dankzij haar karakters in de jeugdserie 'De Fabeltjeskrant'. Zij verzorgde de stemmen van vrijwel alle vrouwelijke karakters zoals Juffrouw Ooeivaar, de gezusters Hamster en de Truus de Mier.

De originele poppen van de gezusters Hamsters heeft ze nog bewaard. "In het geheel zijn die poppen wel een paar keer gemaakt, want ze waren op een gegeven moment flets geworden of de kleur was viezig. Deze liggen bij mij op zolder, dus ze zijn nu helemaal het toppunt van vies." Ooit werden ze door de regisseur van de serie uit de vuilnisbak gevist. "Maar ach, het is toch maar spul waarvan mijn kinderen later zullen zeggen: 'wat moeten we ermee?'. En dan gaat het 'hups' weg."