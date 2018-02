Huizers eensgezind over gedrag oud-burgemeester: "Zo'n man mag geen dag langer werken"

HUIZEN - Ze verwoorden het allemaal anders, maar veel Huizers delen de afkeer van het gedrag van hun oud-burgemeester Fons Hertog. Vandaag werd bekend dat zeven vrouwen slachtoffer zijn geworden van zijn 'ongewenste omgangsvormen'. "Dit is niet zoals het hoort."

Wat zich precies heeft afgespeeld, is niet bekend. Toch is de beschuldiging 'ongewenste omgangsvormen' voor menig Huizer concreet genoeg om een oordeel over Hertogs gedrag te vellen. "Dat kan natuurlijk niet, hè", zegt een man voor de uitgang van de Lidl. "Dat vind ik te naar", stelt een ander.



Een andere man verwijst naar zijn ambt. "In zo'n functie moet je dat niet doen, ik heb gehoord dat de secretaresse er ook mee te maken had." Op de vraag of ze boos of teleurgesteld is, antwoordt een vrouw: "Absoluut beiden." Ze vindt het terecht dat Hertog vorige week is opgestapt. "Zo'n man mag geen dag langer werken."

Lokale politiek

Ook binnen de lokale politiek slaat het nieuws in als een bom. "Vreselijk dat je hoopt dat je medewerkers in een veilige omgeving hun werk kunnen doen...", zegt PvdA-fractievoorzitter Maarten Hoelscher. "...en dat dan nu blijkt dat dat niet het geval is geweest."

Rik de Bruijn van Leefbaar Huizen vindt dat een burgemeester 'boven alles moet staan'. "Dat blijkt dus niet zo te zijn." De Bruijn vindt dat Hertog bij zichzelf te raden moet gaan. "Dat je in onze gemeente, als burgemeester, iedereen in de luren legt."

Naar het antwoord op de vraag waarom het gedrag twee jaar konden voortduren, kan De Bruijn alleen maar gissen. "Schaamte [...] maar het is ook een machtspositie die een burgemeester heeft, dus dat kan ook meespelen."