Deel dit artikel:











GroenLinks eist duidelijkheid over klachtrecht voor kopers nieuwbouw bij Schiphol Foto: ANP

SCHIPHOL - De provinciale GroenLinks-fractie eist opheldering over het kettingbeding dat is opgenomen in de koopcontracten van nieuwbouwwoningen in de buurt van Schiphol. Volgens het kettingbeding mogen kopers van die woningen niet klagen over het vliegveld, maar dat werd eerder deze week tegengesproken door gedeputeerde Joke Geldhof (D66).

"Onzin, dat is echt onzin." Met die woorden weerlegde Geldof eerder deze week in het KRO-NCRV-programma De Monitor de stelling dat kopers van nieuwbouwwoningen na het tekenen van het contract niet meer mogen klagen over vliegverkeer en de luchthaven. "De nieuwe bewoners mogen gewoon blijven klagen als ze last hebben van de luchthaven. "Als je een klacht hebt, ga je naar de gemeente en die gaat met je in gesprek om te kijken hoe die eventuele klachten verholpen kunnen worden." Lees ook: Niet klagen over Schiphol in nieuwbouwhuis Volgens Geldhof tekenen nieuwe bewoners het kettingbeding zodat ze later niet kunnen zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de mogelijke overlast. Een jurist die met het programma sprak, stelt echter dat kopers afstand doen van hun 'klachtrecht' door het kettingbeding te tekenen. 'Volstrekt tegenstrijdig'

Verwarring alom, vindt ook GroenLinks. "De uitspraken van de jurist in de Monitor en van ons provinciebestuur zijn volstrekt tegenstrijdig", stelt GroenLinks Statenlid Kocken. Lees ook: Omwonenden Schiphol strijden tegen nieuwe woningen binnen geluidszones Volgens haar 'heeft het er alle schijn van dat het kettingbeding in het leven is geroepen om de woonkwaliteit en gezondheid van omwonenden ondergeschikt te maken aan de belangen van Schiphol'. Na Geldhofs uitspraken eist GroenLinks meer duidelijkheid. "We willen onder meer zwart op wit van het provinciebestuur dat gemeenten en andere overheden zich nooit zullen beroepen op het ondertekenen van het contract en de garantie dat dit op generlei wijze afbreuk doet aan de slagingskans van een klacht."