Gespotte wolf beweegt zich richting Noord-Holland: "Oppassen als je te dichtbij komt" Foto: Landgoed Hoenderdaell

NOORD-HOLLAND - Er is een wolf gespot in onze buurprovincie Utrecht, en hij wandelt langzaam richting de Noord-Hollandse grenzen. Volgens dierverzorger Bas is de kans klein dat hij de oversteek maakt, maar zou het zomaar kunnen dat hij 'een verkeerde afslag neemt'. Gevaarlijk is dat niet, want wolven zijn schuw en vallen over het algemeen geen mensen aan.

Het wilde dier is voor het laatst gezien in Veenendaal, maar daarvoor ook al in de buurt van Wageningen en in het Gelderse Bennekom. Hij is flink aan de wandel en zou dus ook zomaar eens een bezoekje aan Noord-Holland kunnen brengen. "Wolven kunnen in alle gebieden voorkomen, omdat ze zich makkelijk aanpassen aan hun omgeving", vertelt Bas Kolenberg, verzorger bij Landgoed Hoenderdaell. "Ik twijfel wel of ze onze provincie nou zo leuk zouden vinden, met alle polders en open vlaktes waar iedereen ze kan zien." Met rust laten

Mocht 'ie de oversteek toch maken, dan is het raadzaam om op je hoede te zijn tijdens een wandeling. "Als je de wolf tegenkomt, moet je gewoon de andere kant oplopen", aldus Bas. "Wolven hebben niet in de intentie om mensen aan te vallen, dat doen ze alleen als ze zich bedreigd voelen. Natuurlijk willen ze eten, maar dan gaan ze wel voor vogels en andere kleine dieren." Dat klinkt ongevaarlijk, maar het blijft wel oppassen. "Het zijn geen lieve hondjes natuurlijk, als ze te dichtbij komen moet je wel echt opletten. Maar als je ze met rust laat, denk ik niet dat er wat kan gebeuren." Zeldzaam

De verschijning van de wolf is uniek en gebeurt zelden. Bas hoopt dan ook dat 'ie blijft. "Hopelijk zoekt hij een mooi plekje waar hij met een groep soortgenoten verder kan. Dat zou het mooiste zijn voor het beest natuurlijk."