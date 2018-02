Hollands Kroon schrapt gekleurde info over sleepwet van website

HOLLANDS KROON - De gemeente Hollands Kroon heeft de verwijzing op haar website naar de website sleepwet.nl vervangen voor een verwijzing naar een website die neutrale informatie over de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) biedt.

De verwijzing is aangepast na vragen van NH Nieuws, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Dat is onze fout en niet juist gegaan." Inmiddels worden inwoners van Hollands Kroon doorverwezen naar de website van de referendumcommissie.

Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart wordt er ook een referendum gehouden over de Wiv, die het mogelijk moet maken dat de AIVD en de MIVD grote hoeveelheden data kunnen aftappen.

Bijvangst

De naam sleepwet is bedacht door tegenstanders van de wet en verwijst naar het weinig doelgerichte karakter van de wet. Zo wordt gevreesd voor aantasting van de privacy doordat in de jacht op bruikbare informatie veel andere data als bijvangst wordt 'meegesleept'.

Tot vanochtend verwees Hollands Kroon burgers voor meer informatie over de Wiv naar sleepwet.nl, maar die website is in het leven geroepen door actievoerders en tegenstanders van de wet, die met via de website ingezamelde handtekeningen het referendum hebben afgedwongen.