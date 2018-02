Deel dit artikel:











Haarlems softbalicoon Nol Houtkamp (89) overleden Foto: Olympia Haarlem

HAARLEM - Het Haarlemse honk- en softbalicoon Nol Houtkamp is vandaag op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was voormalig coach van het Nederlandse softbalteam en kwam als eerste Europeaan ooit in de internationale Hall of Fame van het softbal te staan.

Houtkamp speelde in de jaren '50 en '60 voor de clubs RCH, Kinheim en Bulldogs. Na zijn spelersloopbaan werd hij coach van onder andere het Oranje-softbalteam. In 1983 werd Houtkamp als eerste Europeaan in de Hall of Fame opgenomen. In 2005 volgde zijn plek in de Nederlandse Hall of Fame. De Koninklijke Nederlandse Honk- en Softbalbond (KNBSB) reikt nog ieder jaar de Nol Houtkamp-award uit voor bijzondere prestaties in het softbal. In Haarlem is aan de Henk van Turnpadlaan een sportpark naar de sporter vernoemd: het Nol Houtkamp Sportpark. Hier traint de honk- en softbalclub Olympia.