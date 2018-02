Lange file op A10-Zuid door laatkomers Huishoudbeurs en Negenmaandenbeurs

AMSTERDAM - Evenementen in de RAI in Amsterdam zorgen voor een druk einde van avondspits op de A10-Zuid. Rond 18.30 uur stond er 13 kilometer file.

Het gaat niet uitsluitend om automobilisten die de RAI verlaten, meldt de Verkeersinformatiedienst. Omdat de Huishoudbeurs en de Negen Maanden Beurs tot 22.00 uur zijn geopend, komen veel mensen pas na werktijd.

Vooral verkeer vanuit Den Haag komt moeilijk vooruit: de file begint op de A4 bij Badhoevedorp en loopt helemaal door tot de afrit RAI (A10). Die afrit is overbelast door de vele bezoekers.

Wie niet onderweg is naar de RAI maar wel in Amsterdam moet zijn, kan de Zuidas beter mijden, aldus de VID. Geadviseerd wordt over de A9 via Amstelveen te rijden. Door omrijders is het ook daar druk, wat bij knooppunt Holendrecht voor file zorgt.