Zorgen over crossterrein bij Aartswoud: "Het gaat zeker overlast geven"

AARTSWOUD - De gemeenteraad Hollands Kroon praat vanavond over de eventuele komst van de crossbaan nabij het dorp Aartswoud. Inwoners vrezen dat het gedaan is met het landelijke karakter van het dorp als er een crossterrein komt. "Het past hier gewoon niet", vindt Peter Zeilstra van actiegroep 'Bespaar ons Lawaai'.

De locatie waar het crossterrein moet komen, ligt op zo'n 1,5 à 2 kilometer afstand van Aartswoud. Inwoners zijn vooral bang voor geluidsoverlast. "De motoren gaan we zeker horen, als het er straks eenmaal is. En dan is het gedaan met de rust", denkt Zeilstra. "Het gaat zeker overlast geven."

Maar niet alleen het harde geluid baart zorgen. Ook het bijkomende verkeer zien ze niet zitten. "Je krijgt hier natuurlijk heel veel mensen die naar dat terrein moeten en die rijden dan straks hier door het dorp."

Arie Peereboom kijkt vanuit zijn huis pal uit op de Westfriese Omringdijk. Daarachter moet het crossterrein komen. "Het is eigenlijk schandalig als het daar zou komen, omdat het midden tussen stiltegebieden ligt."

Overlast beperken

Maar ondanks de bezwaren zien de inwoners ook in dat het tijd wordt dat de motorcrossers een eigen vaste plek krijgen. "Ze wachten al meer dan 30 jaar, dus we zijn niet tegen de komst van een crossterrein. Maar we denken dat er plekken in Noord-Holland zijn, die geschikter zijn."

Gert Meereboer van Stichting Noord Hollandse Geluidssporten Phoenix denkt dat de overlast beperkt kan worden. "Mensen gaan het horen, daar wil ik eerlijk over zijn. Maar als wij het terrein op de juiste manier inrichten, dan kunnen we de overlast echt beperken."

Zo kunnen crossmotoren gemonitord worden. als die veel lawaai maken, kunnen ze van het terrein verwijderd worden. Ook kan er een wand geplaatst worden die het geluid moet dempen.

Vanavond mogelijk beslissing

Meereboer hoopt dat de gemeenteraad vanavond akkoord geeft om de realisatie van het crossterrein verder te kunnen uitwerken. "Dan kunnen we echt met alle betrokken partijen verder praten. Zoiets is een lang proces en dat hoort ook zo. Ik hoop dat we in gesprek kunnen blijven met elkaar en dat het traject doorgang krijgt."

De gemeenteraad van Hollands Kroon praat vanavond over de interpretatie van de geluidsnormen. Mogelijk neemt de raad een beslissing hierover. Dan zal meteen duidelijk worden of de motorcrossers zicht krijgen op een eigen crossterrein of dat ze weer verder moeten zoeken.