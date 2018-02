Betrapte inbreker staakt vluchtpoging via zolderraam bij zien politiehond

HOOFDDORP - Een betrapte woninginbreker heeft gisteren halsbrekende toeren uitgehaald om uit handen van de politie te blijven. Hij probeerde via het zolderraampje van het huis te ontsnappen, maar staakte zijn vluchtpoging toen hij oog in oog met een politiehond kwam te staan.

Dat die politiehond voor de betreffende woning aan het Klaterbos in Hoofddorp zat, was geen toeval. Enkele alerte getuigen hadden gezien hoe twee mannen een woning waren binnengegaan en seinden de politie in.

Al snel nadat toegesnelde agenten de woning hadden omsingeld, gaf één van de inbrekers zich over. De ander probeerde via het zolderraampje op het dak te komen, maar besloot bij het zien van politiehond Dexter terug te klimmen en zich ook over te geven.

Doortastend

De twee Hoofddorpers van 18 en 20 jaar oud zijn voor verhoor meegenomen naar het bureau en zitten vast. Mark Springer, teamchef Haarlemmermeer, looft het optreden van de 'doortastende getuigen'.

"Niet zelf ingrijpen, maar wel blijven observeren. De verdachten waanden zich in de woning onbespied", schrijft de politie. "Het is voor de politie makkelijker om inbrekers in een woning te zoeken, dan dat ze wegvluchten en wij een hele woonwijk moeten uitkammen."