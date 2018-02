Einde seizoen voor Erik Schouten van FC Volendam

VOLENDAM - De knieblessure die Erik Schouten in de wedstrijd tegen FC Dordrecht opliep, is zo ernstig dat hij dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt.

De kwetsuur leek in eerste instantie best mee te vallen, maar na een MRI-scan bleek vandaag dat de kruisband behoorlijk beschadigd is. Trainer Misha Salden: "Zijn blessure is - zeker na de vervelende gebroken neus die hij twee weken eerder opliep - een catastrofe. Voor Erik persoonlijk, maar ook voor het hele team. Vrijdagavond leek het in het ziekenhuis nog wel mee te vallen, maar zoals het er nu uitziet zien we hem dit seizoen niet meer in actie."

Lees ook: FC Volendam: wordt het Kwakman of Schilder?

Vrijdagavond speelt FC Volendam uit tegen Telstar. Het duel begint om 20.00 uur en is live te horen bij NH Sport op NH Radio.