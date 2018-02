KNVB beker zondag al even in Alkmaar

ALKMAAR - AZ speelt woensdag de halve finale van de KNVB beker tegen FC Twente. De 'Dennenappel' - zoals de beker wordt genoemd - komt zondag al even een kijkje nemen in de kaasstad.

De beker is zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur te bewonderen op het Waagplein in Alkmaar. In aanloop naar de halve finales krijgen de fans van de vier overgebleven ploegen alvast de kans om met de beker op de foto te gaan.

Dit jaar is de beker anders dan normaal. Omdat het bekertoernooi honderd jaar bestaat, is de normaal zilveren bokaal dit jaar goudkleurig. Een unieke kans voor een gouden bekerselfie dus!