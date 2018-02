Zeker zeven vrouwen slachtoffer van 'grensoverschrijdend gedrag' burgemeester Huizen

HUIZEN - Zeker zeven vrouwen zijn de afgelopen jaren slachtoffer geworden van 'ongewenste omgangsvormen' van Fons Hertog, de inmiddels afgetreden burgemeester van Huizen.

Vorige week maakte Hertog bekend op te stappen als waarnemend burgemeester, naar aanleiding van meldingen over 'grensoverschrijdend gedrag'. Wat dat precies inhield, was tot nu toe geheim gehouden.

Vandaag heeft de gemeente Huizen een persbericht naar buiten gebracht met meer details over de kwestie. Hieruit blijkt dat zes van de zeven vrouwen een officiële klacht hebben ingediend over de burgemeester bij de vertrouwenspersoon van de gemeente. Zes slachtoffers zijn medewerkers van de gemeente Huizen. Het zevende slachtoffer werkt voor een extern bedrijf dat zaken doet met de gemeente.

Het eerste signaal over het gedrag van Hertog kwam begin december 2017. De burgemeester werd toen aangesproken op zijn gedrag. Een maand later ontving de gemeentesecretaris "ernstigere berichten". Afgelopen vrijdag maakte Hertog bekend op te stappen.

Porno

Het is de tweede keer in zijn politieke carrière dat Hertog in opspraak raakt. Als burgemeester van Haarlemmermeer (2003-2006) bezocht de VVD'er pornosites op een de door de gemeente verstrekte computer. In 2006 stapte hij op na een vernietigend rapport over de Schipholbrand.

Sinds 2010 is Hertog burgemeester van Huizen. De klachten komen uit de periode 2015 tot en met 2017, aldus de gemeente in het persbericht.