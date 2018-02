Deel dit artikel:











Vermiste alzheimer-patiënt gevonden in Vijfhuizen Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) De politie was in Amsterdam vandaag op zoek naar de 76-jarige Gerard. Hij verdween vanochtend rond 10.30 uur toen hij niet bij halte uit tram 26 stapte, terwijl zijn vrouw dat wel deed. Rond 21.00 uur is hij gevonden in Vijfhuizen.

De vrouw verloor hem uit het zicht bij de halte Zuiderzeeweg. Eilering is meegereden tot aan de eindhalte Amsterdam Centraal. Sindsdien ontbrak ieder spoor van de man. Een bewoner van Vijfhuizen heeft hem zien lopen en de politie ingeschakeld. Hij is door de politie teruggebracht.