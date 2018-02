Junior Toretta en Liban Abdulahi terug in selectie Telstar

VELSEN-ZUID - Liban Abdulahi en Junior Toretta zitten sinds lange tijd weer bij de selectie van Telstar. Het duo raakte vorig jaar geblesseerd en werkte sindsdien aan het herstel, trainer Mike Snoei heeft ze nu voor het thuisduel tegen FC Volendam weer geselecteerd.

Abdulahi liep bijna een jaar geleden hij in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht een scheenbeenbreuk op. Junior Toretta raakte in september in het duel bij Jong AZ geblesseerd. Beide spelers zitten wel bij de wedstrijdselectie voor het thuisduel tegen FC Volendam, maar beginnen op de bank. Telstar mist vrijdag Toine van Huizen vanwege een schorsing. Shaquill Sno keert weer terug na een schorsing. Voor de rest kent het elftal geen wijzigingen ten opzichte van vorige week tegen Fortuna Sittard.

Opties

Telstar lichtte deze week de opties in de contracten van negen spelers. Technisch directeur Piet Buter: "Deze spelers doen het nu goed en vertegenwoordigen daardoor een transferwaarde die we op deze manier hebben willen veilig stellen."

Met trainer Mike Snoei hoopt Buter binnen veertien dagen rond te zijn over het verlengen van zijn contract: "De intentie is er van beide kanten om door te gaan, er moeten alleen nog wat zaken geregeld worden. Maar ik heb goede hoop dat het goed komt." Trainer Mike Snoei wil bij Telstar blijven, maar vindt wel dat de gehele organisatie van Telstar moet verbeteren: "We moeten op alle vlakken verder willen groeien. Niet alleen sportief, maar ook in de organisatie en in de publieke belangstelling." Als het aan Snoei ligt, worden de doeken weggehaald van de tribune achter het noordelijke doel in het stadion en worden die plekken aan bijvoorbeeld schoolkinderen gegund.

Telstar - FC Volendam begint vrijdag om 20.00 uur. Je hoort een zeer uitgebreid wedstrijdverslag in NH Sport van commentatoren Rob Wanst en Edward Dekker. NH Sport begint al om 19.00 uur op NH Radio.