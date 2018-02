Straatrovers slaan gebit man (19) aan gort

BUSSUM - Twee straatrovers hebben in Bussum de tanden uit de mond van een 19-jarige Laarder geslagen. Dat gebeurde al in de nacht van 27 op 28 januari, maar omdat er nog niemand is aangehouden voor de mishandeling doet de politie nu een getuigenoproep.

Het slachtoffer fietste rond 3.30 uur over de Doctor Frederik van Eedenweg, toen er plotseling twee mannen met een omafiets uit de bosjes kwamen en hem de weg versperden.

De straatrovers eisten zijn telefoon, maar het slachtoffer weigerde die af te geven. Hierop sloegen de mannen zo hard op hem in, dat zijn tanden uit z'n mond braken en z'n lip hevig begon te bloeden. De daders renden vervolgens zonder buit, maar met de omafiets richting de Huizerweg.

Op eigen houtje naar huis

De gewonde Laarder slaagde erin op eigen houtje thuis te komen, waar hij de politie inseinde. Terwijl agenten een onderzoek startten, liet het slachtoffer zich in het ziekenhuis behandelen aan zijn verwondingen.

Een buurtonderzoek leverde niets op, zo laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. Daarom hoopt de recherche dat een getuigenoproep hen alsnog naar de daders leidt.

Signalement

Beide mannen zijn licht getint en tussen de 17 en 22 jaar oud. De langste is tussen de 1.90 meter en 1.95 meter en lang en heeft een mager postuur. Tijdens de betreffende nacht droeg hij een zwarte trainingsbroek en een dito trainingsjas, waarvan hij de capuchon over z'n hoofd droeg.

De tweede verdachte is met een lengte van 1.80 meter à 1.90 meter iets kleiner en heeft een gezet postuur. Ook hij was in het zwart gekleed, maar droeg in plaats van een trainingsjas een zwarte hoodie waarvan hij de capuchon over z'n hoofd had getrokken.

Wie iets opvallends heeft gezien, getuige is geweest van de mislukte straatroof en mishandeling of de daders denkt te kennen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.