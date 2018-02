Schaatsen in Santpoort: zou het echt gaan gebeuren?

SANTPOORT-NOORD - Zou het dan eindelijk gaan gebeuren? Zijn er volgende week schaatsende kinderen te zien op het ijsbaantje bij de Hoofdstraat in Santpoort-Noord? Als het aan vrijwilliger Cary van Baekel ligt wel.

Maar had hij niet eerder voorspeld dat er geschaatst zou kunnen worden op het door hem en zijn collega-vrijwilligers zo vakkundig gefabriceerde baantje?

Begin januari zag het er inderdaad een paar keer goed uit, maar trad op het beslissende moment de dooi in en moest hij zijn 'belofte' intrekken.

Slag om de arm

Ook op dit moment is het laagje ijs nog veel te dun, maar in en vooral na het weekeinde belooft het flink te gaan vriezen: 's nachts is zelfs min acht voorspeld.

"Dus het ziet er goed uit, maar helemaal zeker zijn we nog niet", houdt Van Baekel een slag om de arm. "Wat zou het niet mooi zijn. Volgende week is het voorjaarsvakantie. De kinderen zijn dan vrij. Ik kijk er echt naar uit hier schaatsende kinderen te zien."