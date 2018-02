Snelle treinen voor korte vluchten

AMSTERDAM - Met de komst van de hoge snelheidstrein Eurostar van Londen naar Amsterdam wordt de trein een goed alternatief voor korte vluchten binnen Europa. Vliegreizen zijn met hun CO2 uitstoot een zware belasting voor het milieu en doorgaan op dezelfde weg is onverantwoord alsdus politicoloog Hein Anton van der Heijden.

De nieuwe Eurostar is feestelijk binnengehaald op Amsterdam CS en ook op Schiphol gingen de handen op elkaar. Topman Jos Nijhuis sprak lovende woorden over de nieuwe snelle treinverbinding tussen Londen en Amsterdam die in april van start gaat. Maar Nijhuis ziet het enkel als alternatief voor korte vluchten naar Londen, Brussel en Dusseldorf.

Politicoloog Hein Anton van der Heijden ziet een andere werkelijkheid. Nu in Brussel het besef doordringt dat de luchtvaart niet oneindig kan groeien ten koste van het milieu wordt een Europees netwerk van snelle treinen steeds realistischer. Wanneer de luchtvaart haar privileges van geen BTW op tickets en kerosine kwijtraakt verdwijnt vanzelf het kostenvoordeel.

In reistijd worden de verschillen steeds kleiner en wie snel naar Parijs wil is met de TGV het beste uit. Maar ook langere treinreizen naar Zuid Europa kunnen met een goed netwerk concurreren met de luchtvaart. En wie op de CO2 uitstoot let zal steeds vaker voor de trein kiezen.

(Verantwoording: Amsterdam Metropool heeft bij het het reizen met het vliegtuig 2:30 uur gerekend om van Centraal Station Amsterdam naar Schiphol te komen en de wachttijden en controles op Schiphol. Vanaf de bestemming is gekeken naar de reistijd met bus of metro naar het centrum.)

Van der Heijden verwacht dat de Europese Unie binnen 5 tot 10 jaar besluit dat de luchtvaart binnen Europa aan banden gelegd wordt. Daarnaast moet Brussel het netwerk van internationale snelle treinen met subsidies een extra inpuls geven. Schiphol zou 40 procent van de Europese vluchten kwijtraken waardoor de ingebruikname van Vliegveld Lelystad niet meer nodig is. Voor Jos Nijhuis van Schiphol is Lelystad nog steeds noodzakelijk.