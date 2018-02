We kunnen schaatsen volgende week, maar kunnen we ook toeren?

NOORD-HOLLAND - De schaatsen kunnen uit het vet volgende week, daar is geen twijfel over mogelijk. En daarmee gaan de harten van de schaatstochtliefhebbers in Noord-Holland ook sneller kloppen. Maar of hun wens vervuld gaat worden, dat is volgens de meeste kenners nog maar de vraag. NH Nieuws heeft vandaag een rondje gedaan langs de velden, om te zien hoe de zaken ervoor staan.

"Wij hebben nog geen maatregelen getroffen", vertelt Joost Philippona van het bestuur van de ijsclub Broek in Waterland, een van de mede-organisatoren van de Grote Waterlandtocht. "Het enige dat we kunnen doen, is de weersverwachtingen goed in de gaten houden. Uiteraard staat wel alles in de schuur, zodat als het echt hard gevroren heeft, we gelijk kunnen uitrukken. Maar voorlopig verwachten we dat alleen kleine plekken, zoals slootjes, gaan bevriezen."

Lees ook: Weervoorspelling aangescherpt: volgende week nog kouder dan gedacht

Dick Hartog, secretaris van ijsvereniging Eendracht Maakt Macht Wijdewormer en organisator van de Bannetocht, beaamt dit. "Een echte toertocht zoals in 2012 verwachten we niet. Ten eerste moet daar namelijk twintig centimeter ijs voor liggen. Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Daarnaast is het al best wel laat in het seizoen. En volgens nieuwe regels van de gemeente mogen we alleen een tocht organiseren met andere organisaties in de buurt, en die zijn er niet echt."

Goed nieuws

Toch is er ook goed nieuws voor de schaatsliefhebbers in omgeving Wijdewormer: "We zijn nu wel aan het kijken bij de lokale voetbalclub die gaat verhuizen. Daar liggen wat slootjes omheen en als we dan water op het veld spuiten, kan daar leuk op geschaatst worden volgende week."

Kleinere tochten

De Grote Waterlandtocht en de Bannetocht zijn de grote jongens. Veel kleinere tochten trekken zich op aan hun besluitvorming. Zo ook de organisatie van de Ilperveldtocht. "Wij zijn zeker voorbereid, want je weet maar nooit", laat Gerrit Albers, secretaris van de Ilper IJsclub, weten. "We gaan er in principe vanuit dat het niet hard genoeg gaat vriezen voor een toertocht, maar woensdagochtend nemen we pas een definitieve beslissing."

"Maar", voegt hij toe: "Alleen als de grote tochten ook doorgaan, dan gaan wij ook. Anders kunnen we de hoeveelheid mensen niet aan." Toch hoeven de inwoners van het dorp niet te treuren, want 'schaatsen op het veld en op de sloten', dat gaat volgens Albers zeker gebeuren.

De laatste keer dat er schaatstochten in Noord-Holland plaatsvonden, was in 2012. Hieronder een overzicht:



- Grote Waterland Oosttocht: 9 februari 2012 (45 kilometer)



- De Bannetocht: 10 februari 2012 (10, 30, 60, 90 en 120 kilometer)



- Ankeveense Natuurplassentocht: 10 februari 2012 (10 en 25 kilometer)



- Plassentocht Kortenhoef: 9 t/m 12 februari 2012 (10, 25 en 40 kilometer)



- USA Dorpentocht: 9 en 10 februari 2012 (13 en 25 kilometer)



- Waterland Noordtocht: 9 t/m 12 februari 2012 (25 kilometer)



- Eilandspoldertocht: 11 en 12 februari 2012 (15 en 35 kilometer)



- Botsholtocht: 11 en 12 februari 2012 (10 en 20 kilometer)



- Enkhuizer grachtentocht: 11 februari 2012 (5, 10, 15 en 20 kilometer)



- Radboudtocht: 11 februari 2012 (30 kilometer)



- Ilperveldtocht: 10 t/m 12 februari 2012 (12,5 en 25 kilometer)