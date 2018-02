Deel dit artikel:











Stilte voor de storm bij schaatswinkels Foto: NH/Tom Jurriaans

ALKMAAR - De schaatskoorts stijgt met het uur en dat is ook te merken bij de schaatswinkels. Meteorologen voorspellen dat het volgende week flink gaat vriezen. De verwachting is dat er zo maar eens zeven tot acht centimeter ijs komt te liggen. En dat betekent werk aan de winkel bij sportwinkel Norg in Alkmaar.

''Nu het zonnetje nog schijnt en het kwik nog boven nul is valt het nog mee met de drukte'', vertelt eigenaar Frikke Norg. ''Je merkt wel dat het steeds drukker begint te worden. Maar volgende week als het goed gaat vriezen gaan we echt los hoor.'' Vol aan de bak

Want dan worden de schaatsen massaal uit het vet gehaald en komen ze op de werkbank van Frikke terecht. ''Als er echt ijs ligt, komen wij niet aan schaatsen toe. Dan is het gewoon twaalf uur werken per dag, vol aan de bak. Maar het is leuk hoor, want je krijgt ontzettend vriendelijke klanten binnen. Het weer en het humeur is goed, gewoon fantastisch.'' En dat de schaatskoorts begint te stijgen, is ook te merken in de winkel. Een klant komt binnen met een tas met vier paar schaatsen. ''Vanwege mijn knie heb ik lang niet geschaatst maar het begint er nu op te lijken qua temperatuur dus ik laat ze toch maar slijpen. Volgende week zal het wel een stuk drukker worden.''