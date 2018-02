HOOFDDORP - Een man heeft oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en afgeleverd bij de politie in Hoofddorp. Uit voorzorg werd het politiebureau ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst zal het materiaal veilig stellen.

Rond 15.00 uur kwam de man met het gevaarlijke explosief het politiebureau binnengewandeld.

Een groot deel van het bureau is op dit moment weer in gebruik, een klein deel is nog afgezet.