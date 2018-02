Snowboarder Chris Vos klaar voor Paralympische spelen

HAARLEM - PYEONGCHANG Snowboarder Chris Vos is klaar voor de Paralympische spelen in Zuid-Korea. Hij vertrekt zondag richting Azië.

De Winterspelen lopen tegen het einde, dus is het bijna tijd voor de Paralympische spelen. Geboren Haarlemmer Chris Vos doet al voor de tweede keer mee aan de winterspelen, al is hij pas 19. Komende zondag vliegen de Nederlandse snowboarders naar Japan voor een laatste trainingskamp. Op 9 maart is de openingsceremonie in PyeongChang. Vos verschijnt op 12 maart aan de start van zijn eerste discipline: de Boardercross races.

Hoge verwachtingen

Vos presteerde de afgelopen jaren geweldig in zijn sport en weet dat de verwachtingen hooggespannen zijn: "Ik kijk ernaar uit om Nederland te vertegenwoordigen op de Paralympische spelen. Vier jaar geleden in Sotsji kon ik vooral ervaring tanken. Inmiddels ben ik vier keer wereldkampioen geworden en is er een hoog verwachtingspatroon bij de mensen om me heen. Ik ga mijn uiterste best om op het podium te eindigen. Daar heb ik vier jaar alles voor gelaten en keihard voor getraind."

