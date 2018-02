Tunnel drie dagen na grote schoonmaak weer ondergeklad

ZAANDIJK - De fietstunnel tussen Oud-Zaandijk en Rooswijk is drie dagen na een volledige schoonmaak weer beklad met graffiti. Dit meldt de gemeente Zaanstad op Twitter. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan.

Op foto's van de gemeente is te zien dat de tunnel eerst spik en span was. Echter, drie dagen later is de rechtermuur weer helemaal ondergespoten met graffiti. Het is waarschijnlijk het werk van meerdere vandalen, aangezien er graffiti in meerdere kleuren is gebruikt.

De gemeente is niet blij met het vandalisme en heeft daarom ook aangifte gedaan. Ze roepen via Twitter op om tips te geven.