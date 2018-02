Beschuitstoren van Wormer na 120 jaar weer in ere hersteld

WORMER - De beschuitstoren van Wormer uit 1620, die in 1894 werd gesloopt, wordt op dit moment momenteel herbouwd. Deze toren bood met zijn enorme klok de mogelijkheid om bakkers te waarschuwen wanneer ze hun ovens moesten doven of weer aan mochten steken. Toentertijd waren bakkerijen van riet en hout, dus was een deze gezamenlijke 'brandmelder' erg handig.

In de Gouden Eeuw telde Wormer meer dan 150 beschuitbakkers. Dit gebakken broodje was ideaal voor de scheepsvaart naar Azië met VOC-schepen: het is namelijk erg lang houdbaar. Het probleem was echter dat oververhitte bakkersovens vaak bakkerijen in de as legden door de toenmalige houtbouw. Met als gevaar dat vlammen oversloegen op naastgelegen woningen.

Aangezien de kerkklok van Wormer niet luid genoeg sloeg, is om die reden de Beschuitstoren gebouwd. Zo konden ook aan de andere kant van het dorp de bakkers gewaarschuwd worden.

Controle

Daarnaast ging een bode van de gemeente bij de bakkers langs om te controleren of de ovens daadwerkelijk waren gedoofd. Een overtreding kostte een bakker een boete van drie stuivers, in die tijd een behoorlijk bedrag.

Verval

In de achttiende eeuw raakte het bakken van scheepsbeschuit achterhaald en verdwenen de beschuitbakkers. De Beschuitstoren verloor daardoor zijn functie en raakte in de negentiende eeuw in verval. In 1894 werd de toren gesloopt.

Omdat er tekeningen, schilderijen en foto’s bewaard zijn gebleven kon er een nieuw ontwerp worden gemaakt. Na ruim een jaar bouwen zal de toren over een maand 'in ere zijn hersteld'.